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Глава ОП Украины Ермак обсудил потребности Киева с экс-госсекретарем США

Глава ОП Украины Ермак обсудил потребности Киева с экс-госсекретарем США

Руководитель ОП киевского режима Андрей Ермак провёл переговоры с бывшим государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Майком Помпео, который прибыл на украинскую территорию в рамках рабочей поездки.

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