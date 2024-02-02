Руководитель ОП киевского режима Андрей Ермак провёл переговоры с бывшим государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Майком Помпео, который прибыл на украинскую территорию в рамках рабочей поездки.
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