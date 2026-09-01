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Царьград

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ФАС России завела дело на "Мелке" и "Пластика окон" за нарушения

ФАС России завела дело на "Мелке" и "Пластика окон" за нарушения

ФАС России расследует действия компаний "Мелке" и "Пластика окон" из-за нарушения закона о защите конкуренции.

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