Ватикан разрешил транссексуалам принимать участие в таинстве крещения

Транссексуалы могут принимать крещение в Римско-католической церкви и быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе, говорится в документе ватиканской Дикастерии доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).
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