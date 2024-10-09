Необучаемые: Россияне по-прежнему скупают недвижимость в странах НАТО

Владимир Попов

Владимир Попов(Виппер). Дело не в обучаемости населения,, как кто-то написал выше, а в отсутствии верной информации о выводах американских учёных, доказавших, что Хозяева денег попали в ситуацию, из которой практически нет выхода, но есть возможность пудрить мозги о Финансовом кризисе которого, якобы, нет. Прошедшее с 2014 года время показывает, что тактика вселенской лжи срабатывает и по сей день по разным причинам. Но объективные причины кризиса ( не путать его со всеми предыдущими финансовыми кризисами) изменить практически нельзя. Ответить.