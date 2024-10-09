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Необучаемые: Россияне по-прежнему скупают недвижимость в странах НАТО

Необучаемые: Россияне по-прежнему скупают недвижимость в странах НАТО

Политнавигатор Две страны НАТО – Турция и Черногория – входят в Топ-3 иностранных государств, где граждане России приобретают недвижимость за рубежом.

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Комментарии
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Владимир Попов
Владимир Попов(Виппер). Дело не в обучаемости населения,, как кто-то написал выше, а в отсутствии верной информации о выводах американских учёных, доказавших, что Хозяева денег попали в ситуацию, из которой практически нет выхода, но есть возможность пудрить мозги о Финансовом кризисе которого, якобы, нет. Прошедшее с 2014 года время показывает, что тактика вселенской лжи срабатывает и по сей день по разным причинам. Но объективные причины кризиса ( не путать его со всеми предыдущими финансовыми кризисами) изменить практически нельзя.                                                 Ответить.
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Владимир Фердман
вот только почти все стулья они заняли и себя элитой обозвали. Интересно что об этих годах будут говорить лет через 50
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Если Россия сгинет, то нас всех вырежут по всему миру. Об этом богатым помнить надо.
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