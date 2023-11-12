Кому принадлежат новые ресторанные сети Новосибирска

В Новосибирске начали появляться новые точки общепита самых разных концепций.В последнее время в Новосибирске открываются новые точки общепита, которые предлагают жителям еду на любой вкус и очень быстро разрастаются до сетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии