В Свердловской области через две недели начнется выдача разрешений на весеннюю охоту

С 25 марта в Свердловской области начнется выдача разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи. Об этом «Новому Дню» сообщили в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона.
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