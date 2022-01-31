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Головин сыграл за «Монако» впервые с 19 декабря, выйдя на замену в матче с «Лансом»

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом» (4:2) на 65-й минуте.

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