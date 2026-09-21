Рост расходов россиян остановился

Потребительские расходы россиян в августе были на 5,9% выше прошлогодних в сопоставимых ценах, однако внутри самого лета рост практически остановился, подсчитали аналитики Альфа-банка.
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