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Закон, порядок, государство

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В соединениях и воинских частях гвардейской общевойсковой армии ВВО проходят строевые смотры личного состава и вооружения

В соединениях и воинских частях гвардейской общевойсковой армии ВВО проходят строевые смотры личного состава и вооружения

После проведения смотров командование армейского корпуса определит лучшие подразделения по выполнению мероприятий подготовительного периода и качеству перевода военной техники на летний режим эксплуатации.

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