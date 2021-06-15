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На Камчатке завершился учебный сбор подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота по вождению бронетранспортёров на плаву

На Камчатке завершился учебный сбор подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота по вождению бронетранспортёров на плаву

По результатам сбора все поставленные цели были достигнуты, экипажи БТР-82А приобрели прочные навыки вождения боевых машин на плаву в составе подразделений.

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