Путин защитит православие от нападок Киева

Президент России Владимир Путин показал в Рождество, что защитит православных на Украине. Глава государства вместе с участниками спецоперации впервые встретил праздник в храме Георгия Победоносца в Москве, построенном в честь Победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии