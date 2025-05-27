Московских таксистов начнут штрафовать за незнание города

Мэр Москвы Сергей Собянин постановил установить штраф для таксистов за незнание города. Закон о внесении изменений в столичный Кодекс об административных правонарушениях размещен на официальном портале мэра.
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