Ген Nfkb1 связали с бесплодием и ранним угасанием функции яичников

Вопрос, остававшийся без ответа Большинство женщин знают, что с возрастом фертильность снижается. Но механизм этого процесса — постепенного истощения пула яйцеклеток и фолликулов в яичниках — оставался плохо понятым.
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