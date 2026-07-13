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Пронедра

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Ген Nfkb1 связали с бесплодием и ранним угасанием функции яичников

Ген Nfkb1 связали с бесплодием и ранним угасанием функции яичников

Вопрос, остававшийся без ответа Большинство женщин знают, что с возрастом фертильность снижается. Но механизм этого процесса — постепенного истощения пула яйцеклеток и фолликулов в яичниках — оставался плохо понятым.

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