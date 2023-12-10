Турки указали на оружие, которое перевернёт ход сражений. И у русских есть такой экзмепляр

Если босоногие курдские крестьяне успешно жгли натовскую бронетехнику, то почему ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не додумались, что шахтеры и казаки смогут это повторить? Задолго до февральских событий 2022 года Турция потеряла столько современных танков, БМП, БТР и прочей техники, что военным … .