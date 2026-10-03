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stroimdom21

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Осенняя обрезка гортензий без риска: пошаговые схемы для метельчатой, древовидной и крупнолистной

Осенняя обрезка гортензий без риска: пошаговые схемы для метельчатой, древовидной и крупнолистной

Каждую осень, когда сад начинает засыпать, я подхожу к кустам гортензий с лёгким волнением. Секатор в руке кажется инструментом, который может либо подарить пышное цветение, либо отнять его на целый год.

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