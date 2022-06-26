Русская весна

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Как правильно организовать импортозамещение

Как правильно организовать импортозамещение

Девелопер Владимир Щекин — о том, какие зарубежные технологии в стройотрасли стоит заменить и как это сделать С конца февраля российский рынок покинули порядка 300 компаний, среди которых были игроки, так или иначе связанные со строительством.

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