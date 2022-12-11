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Никола Йокич: «Когда зрители скандируют «MVP», я всегда промахиваюсь»

Двукратный MVP, центровой «Денвера» Никола Йокич забавно ответил на вопрос журналиста о болельщиках. – Нравится ли тебе, что зрители на трибунах скандируют «MVP», когда ты находишься на линии штрафного? – Нет, я всегда промахиваюсь.

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