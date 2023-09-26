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Светлана Соколовская: «Переход Самоделкиной не связан с тренировочным процессом. Она хорошо тренировалась, справляется с пубертатным периодом»

Накануне стало известно, что фигуристка Софья Самоделкина переходит от Светланы Соколовской к Евгению Плющенко.

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