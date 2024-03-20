Вице-мэр Ракова рассказала о появлении расписания контрольных работ в «Дневнике МЭШ»

Учителя смогут видеть все работы, назначенные их классам Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, сообщила журналистам о новом сервисе для пользователей дневника «Московской электронной школы» (МЭШ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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