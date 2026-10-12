iPhone Duo собирают в Китае на крупнейшем в мире заводе по производству смартфонов

Это технологический парк Foxconn в китайском Чжэнчжоу Операционный директор Apple Сабих Хан посетил технологический парк Foxconn в китайском Чжэнчжоу, чтобы проверить подготовку к выпуску новых устройств компании.
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