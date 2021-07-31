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Неудачи по жизни - виноваты родители!

Неудачи по жизни - виноваты родители!

Отличное оправдание  вашей никчёмности? Я, как врач психиатр и психотерапевт, постоянно сталкиваюсь с проблемами пациентов, которым промыли мозги так популярные сейчас «недопсихологи», прошедшие сомнительные курсы или вообще без должного образования! И вместо того, чтобы помогать своим клиентам строить стратегии по достижению желаемого, возвращать ответственность за свою жизнь, искать цели и возможности для самореализации, эти «кодуцеи» вдалбливают в мозг развращающие убеждения - во всех  ваших бедах виноваты ваши родители!! И вот эти «несчастные», которые жили вполне комфортно, да может не в лучших условиях, не в образцовом семейном климате, но найдите мне хоть одного идеального родителя (да у Гитлера они были почти ничего), с наслаждением выуживают из памяти самые смутные моменты, иногда искажая и преувеличивая их , под контролем своих «гуру».

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