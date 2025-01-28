Трамп бьет своих, чтобы чужие боялись

REUTERS/Evelyn Hockstein Трамп еще до вступления в должность президента Соединенных Государств Америки объявил, что хочет вернуть Панамский канал под юрисдикцию СГА, включить в СГА Гренландию и Канаду… А через два дня в должности объяснил, как намерен прекратить ликвидацию террористической организации "Украина".
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