В Прикамье завершился Всероссийский сельский сабантуй

В Барде с 14 по 16 июня состоялся XIV Всероссийский сельский сабантуй. На красочный и масштабный праздник приехало 50 официальных делегаций из российских регионов, а всего участниками этого масштабного праздника стали более 70 тысяч человек.
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