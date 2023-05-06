Джейлен Браун о ноге Эмбиида на голове Гранта: «Самое безумное, что я видел на площадке»

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Форвард «Бостона» Джейлен Браун вспомнил эпизод из третьего матча с «Филадельфией» (114:102, 2-1), когда на голову его одноклубника Гранта Уильямса случайно наступил центровой «76-х» Джоэл Эмбиид.