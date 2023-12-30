Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом зарубежных лидеров

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств и правительств, поздравив из европейских лидеров только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.