Мальчик, выпавший из окна 4-го этажа дома по 2-й Вольской улице накануне днем, выписан из больницы. Его состояние оценивается как стабильное.
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