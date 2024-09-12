Проект «Река талантов» собрал в Петербурге лучших молодых музыкантов России

«Река талантов» собрала в Петербурге лучших молодых музыкантов. Творческий проект народного артиста России Сергея Ролдугина объединил более 60 солистов — студентов и выпускников консерваторий и музыкальных училищ.
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