© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Ушедший в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич видит свою задачу как возможного главы правительства в том, чтобы страна не оказалась в антироссийском лагере.
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