ИИ помогает индийской компании Meesho сократить расходы на звонки клиентов на 75%

Поддерживаемый Softbank сайт интернет-магазинов Meesho запустил, как он утверждает, первого среди индийских компаний электронной коммерции голосового бота на базе GenAI для поддержки клиентов, сократив некоторые расходы на 75 %.
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