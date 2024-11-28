«Обучение стоит миллион рублей в год»: Филипп Киркоров забрал детей из дубайской школы и вернул в Россию

Певец Филипп Киркоров решил прервать обучение детей в элитной школе в Дубае и вернул их в Россию. Теперь Алла-Виктория и Мартин учатся в учреждении, где год занятий стоит миллион рублей за одного ребенка.
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