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Салливан о том, сыграет ли Малкин с «Анахаймом»: «Решение примем перед матчем. Его прогресс вдохновляет»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан допустил, что форвард Евгений Малкин примет участие в матче чемпионата НХЛ с «Анахаймом», который пройдет рано утром в среду по московскому времени.

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