Почему Сирия всё заметнее дрейфует в сторону Ирана

В рамках усилий по консолидации «оси сопротивления» на Ближнем Востоке Тегеран подспудно поддерживает сирийское население, которое исповедует двенадцатеричный шиизм (Иснашарию), считающийся вторым по величине течением ислама.
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