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The Times назвала срок согласования «военного Шенгена»

The Times назвала срок согласования «военного Шенгена»

Страны НАТО ведут переговоры о создании "военных коридоров" на территории Европы в рамках планируемой системы "военного Шенгена" (по аналогии с Шенгенской зоной); о результатах переговоров может быть объявлено уже до июльского саммита альянса, сообщила британская газета The Times.

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