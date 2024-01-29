The Times назвала срок согласования «военного Шенгена»

Страны НАТО ведут переговоры о создании "военных коридоров" на территории Европы в рамках планируемой системы "военного Шенгена" (по аналогии с Шенгенской зоной); о результатах переговоров может быть объявлено уже до июльского саммита альянса, сообщила британская газета The Times.