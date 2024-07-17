В Израиле заявили о возможности начать войну в Ливане «за секунду»

Израильская операция в отношении Ливана может начаться «за секунду». Выступая перед военнослужащими на севере Израиля, министр обороны Йоав Галант указал, что израильская армия ведет «ограниченную войну» на севере страны.
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