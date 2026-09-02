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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слепышев стал капитаном «Автомобилиста», Трямкин, Кадейкин, Блэкер, Голышев – ассистенты

В «Автомобилисте» сменился капитан в сезоне-2026/27. Им стал 32-летний экс-нападающий «Динамо» Антон Слепышев, пополнивший команду в межсезонье.

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