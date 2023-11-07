Продажи квартир в новостройках Подмосковья выросли почти в 2 раза за полгода

С января по июль 2023 года объем продаж квартир в новостройках Московской области вырос на 93,88%. В министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, о чем нужно помнить при переезде на новое место.
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