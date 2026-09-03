Пьяный африканец набросился на правоохранителей в Мурино

Агрессивные дебоширы потревожили покой обитателей жилого дома на Муринской дороге. Сотрудники Росгвардии получили удары после предупреждения вести себя потише.
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