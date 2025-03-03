Трамп потребовал де-факто признать новые территории за Россией – Бутусов. Нынешняя администрация США принуждает Украину признать новые территориальные приобретения России де-факто, как это сделала администрация Барака Обамы в случае с Крымом в 2014-м.
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