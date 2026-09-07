В России отозвали из обращения партию антибиотика линезолида

Росздравнадзор призвал исключить риск для пациентов Фармацевтическая компания ООО "МОСФАРМ" инициировала отзыв из обращения партии антибиотика линезолида.
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