Малкин вышел на первое место в списке лучших ассистентов НХЛ среди российских хоккеистов

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин, отметившийся хет-триком во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Детройт Ред Уингз", вышел на первое место по результативным передачам в НХЛ среди россиян.