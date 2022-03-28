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Малкин вышел на первое место в списке лучших ассистентов НХЛ среди российских хоккеистов

Малкин вышел на первое место в списке лучших ассистентов НХЛ среди российских хоккеистов

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин, отметившийся хет-триком во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Детройт Ред Уингз", вышел на первое место по результативным передачам в НХЛ среди россиян.

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