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Максим Гольдарб: Армия России наступает, а «честные» СМИ молчат

Максим Гольдарб: Армия России наступает, а «честные» СМИ молчат

Почему наши «честные» СМИ не публикуют такие статьи из «Нью-Йорк Таймс», например? «За последние три дня российские войска при поддержке истребителей, артиллерии и смертоносных беспилотников пересекли северо-восточную границу Украины и захватили по меньшей мере девять сел и поселков, а это больше квадратных миль в день, чем почти в любой другой момент войны… украинские войска отступают, а украинское командование обвиняет друг друга в поражениях», — сегодняшний выпуск.

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