В новом выпуске «Битвы поколений: Новый вызов» на МУЗ-ТВ сошлись певицы МакSим и Дора. Об этом 5-tv.ru сообщили организаторы — эфир запланирован на субботу, 19 сентября, в 17:00.
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