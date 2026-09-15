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Пятый канал

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«Это нокаут!» — Дора расплакалась на шоу МУЗ-ТВ после слов Дробыша

«Это нокаут!» — Дора расплакалась на шоу МУЗ-ТВ после слов Дробыша

В новом выпуске «Битвы поколений: Новый вызов» на МУЗ-ТВ сошлись певицы МакSим и Дора. Об этом 5-tv.ru сообщили организаторы — эфир запланирован на субботу, 19 сентября, в 17:00.

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