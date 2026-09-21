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МОСИНФОРМ

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Три помещения для бизнеса в районе Коньково выставили на городские торги

Три помещения для бизнеса в районе Коньково выставили на городские торги

Три нежилых помещения в Конькове выставили на городские торги. Предпринимателям предлагают объекты площадью от 214,9 до 227,7 квадратного метра в доме 6 на улице Бутлерова, недалеко от метро «Беляево».

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