Департамент информационных технологий города Москвы ищет подрядчика на развитие государственной информсистемы, с использованием которой осуществляется реализация проекта «Активный гражданин», и поддержание ее работоспособности в 2022–2024 годы.
Департамент информационных технологий города Москвы ищет подрядчика на развитие государственной информсистемы, с использованием которой осуществляется реализация проекта «Активный гражданин», и поддержание ее работоспособности в 2022–2024 годы.
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