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Проект «Активный гражданин» — объявлен IT-тендер на 0,5 млрд рублей

Департамент информационных технологий города Москвы ищет подрядчика на развитие государственной информсистемы, с использованием которой осуществляется реализация проекта «Активный гражданин», и поддержание ее работоспособности в 2022–2024 годы.

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