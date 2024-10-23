💡 Керчь частично осталась без света из-за аварии На месте работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа, сообщили в «Крымэнерго».
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💡 Керчь частично осталась без света из-за аварии На месте работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа, сообщили в «Крымэнерго».