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Аргументы и Факты

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Агроном Терентьев рассказал, какой новый вредитель крадет осенний урожай

Агроном Терентьев рассказал, какой новый вредитель крадет осенний урожай

В этом сезоне садоводы столкнулись с новым для региона вредителем - американской белой бабочкой. Раньше этот вид обитал преимущественно на юге страны, но в последние годы очаги все чаще появляются в Черноземье и центральных областях.

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