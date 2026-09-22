Агроном Терентьев рассказал, какой новый вредитель крадет осенний урожай

В этом сезоне садоводы столкнулись с новым для региона вредителем - американской белой бабочкой. Раньше этот вид обитал преимущественно на юге страны, но в последние годы очаги все чаще появляются в Черноземье и центральных областях.
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