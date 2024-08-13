Чәй яки кофега нәрсә кушып эчсәң ябыгасың?

Ябыгыр өчен чәй яки кофега берничә төрле әйбер кушып эчәргә була. Бу турыда StarHit яза. Кокос мае авырлыкны киметергә ярдәм итә, ул озак вакытка туенган хис тудыра, аның термоген үзлекләре майның таркалуын тизләтә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии