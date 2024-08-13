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Чәй яки кофега нәрсә кушып эчсәң ябыгасың?

Чәй яки кофега нәрсә кушып эчсәң ябыгасың?

Ябыгыр өчен чәй яки кофега берничә төрле әйбер кушып эчәргә була. Бу турыда StarHit яза. Кокос мае авырлыкны киметергә ярдәм итә, ул озак вакытка туенган хис тудыра, аның термоген үзлекләре майның таркалуын тизләтә.

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