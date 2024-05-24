В Курске в городской больницы №2 ведутся ремонтные работы

<p style="text-align:justify"><strong>В Курске в городской поликлинике по улице Дзержинского ведутся масштабные ремонтные работы, на которые выделено 99 миллионов рублей, из которых 53 миллиона являются федеральными средствами.
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