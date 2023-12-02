МИД: ФРГ проводит политику разрыва комплекса двусторонних отношений с Россией

Берлин принял решение о закрытии генеральных консульств в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге в соответствии с проводимой политикой, направленной на разрыв всего комплекса отношений России и Германии.
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