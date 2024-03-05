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Закон, порядок, государство

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В Севастополе полицейские кинологи и кавалеристы вместе с представителями Общественного совета при УМВД поздравляют дам с наступающим Международным женским днём

В Севастополе полицейские кинологи и кавалеристы вместе с представителями Общественного совета при УМВД поздравляют дам с наступающим Международным женским днём

В преддверии весеннего праздника сотрудники Центра кавалерии и кинологии УМВД России по г. Севастополю вместе с общественниками присоединились к традиционной акции МВД России «8 Марта – В каждый Дом!».

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